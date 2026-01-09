Close Banner Apps JPNN.com
Volvo EX60 Diklaim Menjawab Kekhawatiran Soal Jarak Tempuh dan Kecepatan Pengisian

Jumat, 09 Januari 2026 – 19:07 WIB
SUV listrik Volvo EX60. Foto: volvo

jpnn.com - Volvo menunjukkan eksistensinya di peta persaingan kendaraan listrik global, lewat perkenalan Volvo EX60.

SUV listrik menengah itu tidak hanya membawa daya tarik utama di desain atau fitur, melainkan jarak tempuh hingga 810 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Angka tersebut tentu menjawab kekhawatiran klasik calon pengguna mobil listrik: range anxiety.

Dengan EX60, perjalanan jarak jauh tak lagi harus dibayangi kecemasan mencari stasiun pengisian daya.

Rahasia di balik performa impresif itu terletak pada platform terbaru SPA3.

Platform mengadopsi teknologi cell-to-body, di mana baterai terintegrasi langsung ke struktur sasis.

Hasilnya, bobot kendaraan lebih ringan, efisiensi ruang meningkat, dan stabilitas berkendara makin optimal.

Tak hanya unggul di jarak tempuh, EX60 juga dibekali teknologi pengisian cepat 400 kW.

