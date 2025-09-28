Volvo XC70, SUV Pertama Menggunakan Platform Superhybrid SMA

Minggu, 28 September 2025 – 10:07 WIB

jpnn.com - Volvo baru saja merilis SUV XC70 terbaru di pasar Tiongkok. Model pertama SUV yang dibangun di atas platform superhybrid the Scalable Modular Architecture (SMA).

Volvo XC70 yang diposisikan di antara XC60 dan XC90 ini tersedia dalam empat varian.

Ada dua baterai yang ditawarkan, 21,2 kWh yang mampu menempuh jarak CLTC sejauh 116 km dan 39,6 kWh dengan jarak hingga 212 km.

Dikombinasikan dengan sistem plug-in hybrid (PHEV), XC70 diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 1.200 km.

Pilihan powertrain memadukan mesin hybrid 1,5T khusus dengan motor listrik, dengan output mulai dari 234 kW pada versi entry-level hingga 340 kW pada model dengan spesifikasi lebih tinggi.

Pengisian daya dari 0 persen hingga 80 persen dapat diselesaikan hanya dalam 23 menit.

XC70 tetap melanjutkan filosofi desain Skandinavia Volvo, menampilkan gril depan tertutup berbentuk perisai, intake udara aktif, dan lampu depan LED khas "Thor's Hammer", yang menggabungkan teknologi matriks adaptif.

Di bagian belakang, lampu belakang vertikal berbentuk kapak Viking makin menekankan gaya khas Volvo.