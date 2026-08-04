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JPNN.com - Entertainment - Musik

Von Dutch dan The Sounds Project Lanjutkan Kolaborasi, Hadirkan 16 Artikel

Selasa, 04 Agustus 2026 – 13:13 WIB
Von Dutch dan The Sounds Project Lanjutkan Kolaborasi, Hadirkan 16 Artikel - JPNN.COM
Friska dari White Chorus dan Bilal Indrajaya menggunakan koleksi terbaru kolaborasi Von Dutch dan The Sounds Project. Foto: Dok. Von Dutch

jpnn.com, JAKARTA - Merek fesyen, Von Dutch dan festival musik, The Sounds Project kembali melanjutkan kolaborasi untuk keempat kalinya.

Dimulai sejak 2022, kolaborasi tersebut terus berkembang dari tahun ke tahun, baik dari sisi koleksi maupun pilihan produk yang dihadirkan.

Tahun ini, kolaborasi Von Dutch dan The Sounds Project menghadirkan sekitar 16 artikel dalam satu lini koleksi, yang terdiri dari apparel dan sejumlah aksesori yang dekat dengan kultur konser dan musik.

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Koleksi tersebut dirancang untuk menjadi bagian dari pengalaman menikmati musik, sekaligus tetap relevan untuk digunakan dalam keseharian.

Demi memperkenalkan koleksi terbaru ini, sesi photoshoot dilakukan dengan menghadirkan dua musisi yang menjadi bagian dari line-up The Sounds Project tahun ini, yaitu Friska dari White Chorus dan Bilal Indrajaya.

Kehadiran keduanya menjadi representasi dari semangat kolaborasi antara fashion, musik, dan komunitas yang terus menjadi bagian dari perjalanan Von Dutch dan The Sounds Project.

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Tahun ini, The Sounds Project mengusung tema Beyond Memories, sebuah gagasan tentang pengalaman dan momen yang terus hidup bahkan setelah sebuah acara berakhir.

Semangat tersebut menjadi salah satu inspirasi bagi Von Dutch dalam menghadirkan koleksi kolaborasi yang tidak hanya dirancang untuk dikenakan saat festival, tetapi juga dibuat dengan kualitas dan karakter yang dapat bertahan lebih lama.

Merek fesyen, Von Dutch dan festival musik, The Sounds Project kembali melanjutkan kolaborasi untuk keempat kalinya.

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TAGS   Von Dutch  The Sounds Project  Koleksi Von Dutch  The Sounds Project 2026 
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