Voting The Best FIFA 2025 Dibuka, Siapa Pemain Terbaik Pilihanmu?

jpnn.com - JAKARTA - Pemungutan suara (voting) The Best FIFA 2025 untuk menentukan pemain terbaik hingga pelatih terbaik selama satu tahun terakhir telah resmi dibuka mulai Kamis (6/11) waktu setempat.

Dikutip dari rilis FIFA, Jumat (7/11), sebelumnya panelis dari pakar hingga profesional telah memilih nominasi-nominasi yang terbagi kepada enam kategori dari sepak bola putra dan putri.

Pada kategori pemain putra, para kandidat terdepan termasuk Kylian Mbappe (Real Madrid), Harry Kane (Bayern), dan Lamine Yamal (Barcelona) masuk ke dalam daftar nominasi pemain terbaik.

Sementara itu, pada kategori pemain putri beberapa bintang turut masuk ke dalam daftar seperti Aitana Bonmati dan Alexia Putellas dari Barcelona, serta Lauren James dan Lucy Bronze dari Chelsea.

Selain pemain, nominasi juga diberikan kepada pelatih-pelatih yang menarik perhatian pada tahun ini seperti Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain) dan Hansi Flick (Barcelona) di kategori putra, lalu Sonia Bompastor (Chelsea) serta Sarina Wiegman (Inggris) di kategori putri.

Selain itu, akan diumumkan juga penghargaan The Best FIFA Women’s 11 dan The Best FIFA Men’s 11 pada malam penganugerahan serta FIFA Fan Award yang akan diberikan kepada individu atau sekelompok individu yang telah menunjukkan kecintaan dan gairah terhadap sepak bola.

Selanjutnya pecinta sepak bola bisa memberikan suara mereka dengan masuk ke aplikasi resmi FIFA dan proses pemungutan suara akan ditutup pada 28 November 2025 waktu Eropa.

Setelah melalui proses pemungutan suara, pengumuman peraih gelar The Best FIFA 2025 akan diumumkan pada malam penganugerahan yang rencananya dilangsungkan awal tahun depan.