Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Voting The Best FIFA 2025 Dibuka, Siapa Pemain Terbaik Pilihanmu?

Jumat, 07 November 2025 – 04:37 WIB
Voting The Best FIFA 2025 Dibuka, Siapa Pemain Terbaik Pilihanmu? - JPNN.COM
Nominasi lengkap pemain putra untuk The Best FIFA 2025: Foto: X/FIFAWorldCup

jpnn.com - JAKARTA - Pemungutan suara (voting) The Best FIFA 2025 untuk menentukan pemain terbaik hingga pelatih terbaik selama satu tahun terakhir telah resmi dibuka mulai Kamis (6/11) waktu setempat.

Dikutip dari rilis FIFA, Jumat (7/11), sebelumnya panelis dari pakar hingga profesional telah memilih nominasi-nominasi yang terbagi kepada enam kategori dari sepak bola putra dan putri.

Pada kategori pemain putra, para kandidat terdepan termasuk Kylian Mbappe (Real Madrid), Harry Kane (Bayern), dan Lamine Yamal (Barcelona) masuk ke dalam daftar nominasi pemain terbaik.

Baca Juga:

Sementara itu, pada kategori pemain putri beberapa bintang turut masuk ke dalam daftar seperti Aitana Bonmati dan Alexia Putellas dari Barcelona, serta Lauren James dan Lucy Bronze dari Chelsea.

Selain pemain, nominasi juga diberikan kepada pelatih-pelatih yang menarik perhatian pada tahun ini seperti Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain) dan Hansi Flick (Barcelona) di kategori putra, lalu Sonia Bompastor (Chelsea) serta Sarina Wiegman (Inggris) di kategori putri.

Selain itu, akan diumumkan juga penghargaan The Best FIFA Women’s 11 dan The Best FIFA Men’s 11 pada malam penganugerahan serta FIFA Fan Award yang akan diberikan kepada individu atau sekelompok individu yang telah menunjukkan kecintaan dan gairah terhadap sepak bola.

Baca Juga:

Selanjutnya pecinta sepak bola bisa memberikan suara mereka dengan masuk ke aplikasi resmi FIFA dan proses pemungutan suara akan ditutup pada 28 November 2025 waktu Eropa.

Setelah melalui proses pemungutan suara, pengumuman peraih gelar The Best FIFA 2025 akan diumumkan pada malam penganugerahan yang rencananya dilangsungkan awal tahun depan.

Berikut daftar lengkap pemain masuk nominasi The Best FIFA 2025, siapa pemain terbaik pilihanmu?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   FIFA  The Best FIFA 2025  pemain terbaik  Kylian Mbappe  Barcelona  Real Madrid 
BERITA FIFA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp