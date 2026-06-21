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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Voucer FolaPlay Kini Hadir di Seluruh Gerai Indomaret

Minggu, 21 Juni 2026 – 03:43 WIB
Voucer FolaPlay Kini Hadir di Seluruh Gerai Indomaret - JPNN.COM
Kantor Indomaret. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX), melalui anak usahanya PT Folago Digital Media (FDM) selaku operator platform OTT FolaPlay, menjalin kerja sama distribusi dengan Indomaret yang dikelola oleh PT Indomarco Prismatama.

Melalui kerja sama ini, voucer fisik FolaPlay Bola Gembira kini tersedia di jaringan gerai Indomaret seluruh Indonesia.

Kolaborasi ini menjadi langkah strategis bagi FolaPlay dalam memperluas akses pembelian layanan kepada masyarakat melalui kanal distribusi offline.

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Kemitraan IRSX dengan Indomaret membuka babak baru strategi distribusi FolaPlay yang sebelumnya berfokus pada kanal digital.

Dengan masuknya Indomaret sebagai mitra distribusi fisik, FolaPlay kini dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang lebih nyaman berbelanja secara konvensional di minimarket terdekat.

Ini merupakan strategi omnichannel yang akan secara signifikan memperluas penetrasi pasar FolaPlay.

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Kerja sama ini akan mencakup dan memberikan kemudahan dimana Voucher FolaPlay Bola Gembira Full Match dan Weekly tersedia di kasir Indomaret melalui lebih dari 24.000 gerai Indomaret di seluruh Indonesia.

Hal ini tentunya akan memudahkan bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan digital atau e-wallet dan Indomaret menjadi distributor voucher ritel fisik offline resmi pertama FolaPlay yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Dengan masuknya Indomaret sebagai mitra distribusi fisik, FolaPlay kini dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk mereka yang lebih nyaman.

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TAGS   Folaplay  Indomaret  hiburan digital  Sepak Bola 
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