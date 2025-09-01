Voucher dari Ratusan Merchant Ternama Kini Ada di BRImo

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI terus memperkuat kapabilitas layanan digital melalui aplikasi mobile banking BRImo.

Inovasi yang dihadirkan mencakup peningkatan proses registrasi akun, perluasan layanan gaya hidup, serta penyederhanaan akses pembayaran berbasis QRIS, dengan fokus utama pada kemudahan, kecepatan, dan relevansi layanan.

Penyempurnaan proses registrasi pengguna menjadi salah satu prioritas dalam pembaruan versi terbaru BRImo. Melalui penguatan sistem eKYC dan penyederhanaan tahapan onboarding, proses pembukaan akun kini dapat dilakukan dalam hitungan menit tanpa perlu mengunjungi unit kerja BRI.

Peningkatan ini tidak hanya mempercepat akuisisi pengguna baru, tetapi juga memperkuat posisi BRImo sebagai platform digital yang inklusif dan efisien dalam menjangkau segmen nasabah yang lebih luas.

Pengembangan layanan gaya hidup turut diperluas melalui peluncuran fitur Voucher Lifestyle hasil kolaborasi dengan Ultra Voucher.

Fitur ini memungkinkan nasabah mengakses berbagai voucher dan gift card dari ratusan merchant ternama di sektor makanan dan minuman, fashion, permainan digital, langganan aplikasi, serta kebutuhan harian.

Inisiatif ini mencerminkan komitmen BRI untuk menghadirkan pengalaman digital yang tidak hanya transaksional, tetapi juga kontekstual terhadap pola konsumsi masyarakat urban.

BRImo juga menghadirkan pembaruan pada ekosistem pembayaran digital melalui simplifikasi menu QRIS yang kini lebih ringkas dan intuitif. Seluruh fitur pembayaran QRIS seperti QR Bayar, QR Transfer, serta QRIS Tap dapat diakses terintegrasi dalam satu menu.