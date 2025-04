Voxxes Makin Berenergi dalam Lagu Kedua

jpnn.com, JAKARTA - Setelah memperkenalkan diri lewat single debut Give Me Loving, band Voxxes meluncurkan karya terbaru yang berjudul Let Me Be Your Man.

Lagu tersebut menjadi single kedua dari album perdana Voxxes yang akan segera dirilis tahun ini.

Bila sebelumnya Give Me Loving membalut perasaan melankolis dalam aransemen yang lembut, Let Me Be Your Man justru hadir dengan energi yang lebih eksploratif, berani, penuh gairah, serta mengundang pendengar untuk larut dalam atmosfer dance yang kental.

Lagu itu menggambarkan ketertarikan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan hanya didasari oleh cinta, tetapi juga keinginan untuk menghapus kesedihan dan penderitaan pasangannya.

"Kami ingin menciptakan karya yang sensual, namun melalui penyampaian yang elegan. Maka dari itu, tercipta nuansa yang lebih intim dalam lagu ini, baik dari segi lirik maupun aransemen," ungkap RR, gitaris Voxxes.

Zhafari sebagai vokalis Voxxes menyatakan Let Me Be Your Man’ seperti membawa pendengar ke dimensi yang berbeda,

"Selayaknya sedang berada di beach club, menikmati segelas cocktail sambil menyaksikan matahari terbenam. Ada perasaan yang bebas, meskipun masih terbelenggu pikiran," jelasnya.

Voxxes sekali lagi mempertahankan ciri khas dengan membuktikan kematangan musikal mereka melalui eksplorasi yang lebih dinamis dalam Let Me Be Your Man.