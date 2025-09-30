VR46 Tak Langsung ke Mandalika, Morbidelli dan Diggia Sambangi Ibu Kota

jpnn.com - Pertamina Enduro VR46 Racing Team mengambil langkah berbeda menjelang MotoGP Indonesia 2025. Alih-alih langsung menuju Lombok, para pembalapnya lebih dahulu menyambangi ibu kota.

Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin (29/9/2025) pukul 16.00 WIB.

Kunjungan ini bukan sekadar transit, melainkan bagian dari rangkaian kegiatan untuk menyapa penggemar balap Indonesia.

Diggia dan Morbidelli akan menghadiri sesi Meet & Greet di Senayan City, Jakarta, Selasa (30/9/2025) pukul 16.00 WIB.

Kegiatan ini menjadi ajang bagi Pertamina Enduro VR46 untuk menunjukkan apresiasi terhadap dukungan fan Indonesia selama ini.

Tak hanya Morbidelli dan Di Giannantonio, legenda dan pemilik tim VR46, Valentino Rossi, juga dijadwalkan hadir.

Rossi baru saja menyelesaikan balap ketahanan mobil 6 Hours of Fuji di Jepang dan akan bergabung untuk konvoi di jalanan Jakarta.

Rekam jejak VR46 di Sirkuit Mandalika cukup impresif. Dalam dua edisi terakhir, selalu ada pembalap tim asal Tavullia yang finis lima besar, baik pada balapan sesi sprint race atau balapan utama.