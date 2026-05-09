V+Short Hadirkan Serial Drama Premium Berbasis AI Setiap Hari

jpnn.com, JAKARTA - PT MNC Digital Entertainment Tbk meluncurkan V+Short, platform micro drama premium yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan audiens mobile-first.

Platform tersebut diperkenalkan dalam acara eksklusif yang digelar di The Peninsula Hong Kong, belum lama ini.

Peluncuran V+Short mengusung tema “Step Into The Story” dan menandai langkah baru perseroan dalam menghadirkan format storytelling berbasis video pendek dengan kualitas produksi premium.

Platform ini menghadirkan drama vertikal berdurasi singkat yang dirancang untuk konsumsi cepat melalui ponsel, tanpa mengurangi kekuatan cerita dan kualitas visual.

V+Short menggabungkan konten short-form global dengan produksi original Asia Tenggara.

Platform ini juga mengembangkan serial live-action maupun konten berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Mulai Juni 2026, V+Short dijadwalkan menghadirkan serial eksklusif baru setiap hari. Strategi ini disiapkan untuk menjaga keterlibatan pengguna sekaligus memperluas variasi konten.

Direktur Utama dan CEO PT MNC Digital Entertainment Tbk Angela Tanoesoedibjo, mengatakan peluncuran V+Short merupakan bagian dari transformasi digital perusahaan.