VVIP Selamanya?

Jangan dihitung nilai ekonominya: Bandara Nusantara di IKN. Nama resminya: Bandara VVIP IKN. Rasanya itu nama sementara. Masa sih ada bandara bernama seperti itu.

Masa sih untuk hanya satu orang presiden harus dibuatkan bandara semahal itu?

Bandara VVIP IKN besar sekali. Terbesar di Kalimantan. Panjang landasannya 3.600 meter. Lebar: 45 meter. Pesawat komersial terbesar di dunia saat ini, Airbus 380 bisa mendarat di situ --tidak bisa mendarat di Balikpapan yang panjang landasannya 3.000 meter.

Jalan tol dari IKN ke bandara VVIP sedang dikerjakan. Saya lewat jalan umum yang kecil: 40 menit.

Kalau jalan tol sudah jadi mungkin hanya perlu waktu 20 menit. Jalan tol dan bandara hanya untuk VVIP?

Harusnya juga untuk umum. Kelak. Hanya saja jarak dari bandara Sepinggan Balikpapan ke bandara VVIP IKN hanya lima menit --pakai pesawat.

Kalau bandara VVIP itu kelak untuk umum maka akan seperti Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusumah. Tapi kue ekonomi Jakarta luar biasa besar --untuk ukuran Indonesia.