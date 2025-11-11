Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

VW ID UNYX 08: SUV Listrik Canggih Tembus 700 Km

Selasa, 11 November 2025 – 17:23 WIB
Volkswagen Anhui mengungkap gambar VW ID. UNYX 08. Foto:volkswagen

jpnn.com - Volkswagen kembali membuat gebrakan di dunia kendaraan listrik dengan membocorkan gambar dan spesifikasi resmi VW ID. UNYX 08.

Calon SUV listrik itu telah didaftarkan ke Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China (MIIT).

VW ID. UNYX 08 diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 700 kilometer dalam sekali pengisian daya!

Model terbaru itu akan hadir dalam dua varian: motor tunggal dan motor ganda.

Versi motor tunggal menghasilkan tenaga 230 kW, sementara versi dual motor menawarkan kombinasi 140 kW di depan dan 230 kW di belakang.

Kedua varian sama-sama mengandalkan baterai LFP buatan CATL, raksasa baterai asal Tiongkok.

Meski kapasitas pastinya belum diungkap, klaim jarak tempuh 700 km berdasarkan siklus uji CLTC sudah cukup membuat para pencinta EV menoleh.

Dari sisi desain, ID. UNYX 08 tampil futuristik dan elegan.

