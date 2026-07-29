Vycross, Teknologi Skin Booster untuk Kulit Sehat dan Terhidrasi Alami

jpnn.com, BALI - Kebutuhan masyarakat terhadap perawatan kecantikan jangka panjang yang mengutamakan pendekatan individidual, memberikan hasil natural, dan aman terus meningkat.

Tidak lagi semata berfokus pada perubahan penampilan, pendekatan estetika inovatif kini semakin menitikberatkan pada hidrasi kulit sebagai fondasi utama untuk menciptakan tampilan yang sehat, segar, dan sesuai karakter alami setiap individu.

Tren ini menjadi fokus utama gelaran ‘Aesthetic Summit 2026: The Art of Hydration’ yang diselenggarakan di Merusaka Hotel, Nusa Dua, Bali baru-baru ini.

Menjawab preferensi konsumen yang lebih mengutamakan kualitas kulit, kenyamanan, serta hasil natural, dalam ajang tersebut, Allergan Aesthetics secara resmi memperkenalkan skin booster terbaru, VYC-12L.

VYC-12L mengusung pendekatan inovatif dalam dunia estetika dengan fokus pada hidrasi sebagai fondasi utama kualitas kulit yang baik.

Sesi pertama dibuka oleh dr. Nelson Chang, Medical Practicioner dari Hong Kong yang memaparkan konsep True Expression, yakni pendekatan inovatif yang mengombinasikan berbagai modalitas seperti neuromodulator, filler, dan skin booster untuk menghasilkan tampilan yang optimal tanpa menghilangkan karakter alami pasien.

“Skin booster keluaran Allergan ini sangat cocok untuk pasien yang tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan perawatan, karena dengan satu kali treatment saja, dapat memberikan hidrasi yang bertahan hingga 9 bulan,” papar dr. Nelson Chang.

Hal ini berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Niforos, et al., (2019), yang melibatkan 131 pasien berusia di atas 30 tahun di Prancis.2