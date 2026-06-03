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JPNN.com - Nasional - Hukum

Wabup PALI Jalani Pemeriksaan di Kejati Sumsel Terkait Dugaan Fee Proyek

Rabu, 03 Juni 2026 – 22:40 WIB
Wabup PALI Jalani Pemeriksaan di Kejati Sumsel Terkait Dugaan Fee Proyek - JPNN.COM
Wabup PALI tiba di Kejati Sumsel, Rabu (3/6/2026). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Suasana Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mendadak ramai setelah seorang pejabat berinisial IT, yang diduga Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tiba untuk menjalani pemeriksaan, Rabu (3/6/2026).

Pejabat tersebut datang sekitar pukul 16.20 WIB menggunakan mobil berwarna gelap melalui pintu utama Kejati Sumsel di kawasan Jakabaring Palembang.

Kedatangannya langsung mendapat pengawalan ketat dari tim penyidik.

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Berdasarkan pantauan di lokasi, Wabup PALI tersebut memakai pakaian warna navy serta masker.

Saat turun dari kendaraan, Wabup PALi tidak memberikan keterangan kepada awak media. Dia langsung diarahkan menuju ruang pemeriksaan untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penanganan kasus dugaan fee proyek di Kabupaten PALI yang kini tengah didalami Kejati Sumsel.

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Sebelumnya, pihak Kejaksaan mengonfirmasi adanya seorang kepala daerah di wilayah Sumatera Selatan yang diamankan untuk dimintai keterangan di Palembang terkait perkara yang sedang ditangani.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Pengumuman) Kejati Sumsel Iwan Setiada mengungkapkan sebelumnya masih dalam perjalanan menuju Kejati sebelum akhirnya tiba sore hari.

Wabup PALI berinisial IT tiba di Kejati Sumsel untuk jalani pemeriksaan terkait dugaan fee proyek.

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TAGS   Kejati Sumsel  Wabup PALI  Penukal Abab Lematang Ilir  Fee proyek 
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