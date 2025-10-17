Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Wabup Tabanan Dorong Penguatan Koperasi dan UMKM Lewat FGD STISIP Margarana

Jumat, 17 Oktober 2025 – 06:53 WIB
Focus Group Discussion (FGD) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STISIP Margarana Tahun 2025 di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, pada Rabu (15/10). Foto: dokumentasi Tim Wabup Tabanan

jpnn.com, TABANAN - Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga mengapresiasi inisiatif STISIP Margarana yang aktif bersinergi dengan pemerintah desa dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Hal itu diutarakannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) STISIP Margarana Tahun 2025 di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, pada Rabu (15/10).

FGD ini menjadi ajang penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui penguatan koperasi dan UMKM.

“Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci memperkuat pondasi ekonomi di desa,” ucap Dirga, dikutip Kamis (16/10).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Tabanan, perangkat daerah terkait, unsur Forkopimcam, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Margarana.

Kemudian, Ketua STISIP Margarana, para perbekel se-Kecamatan Tabanan, serta perwakilan koperasi, dosen, dan pelaku UMKM setempat.

Dirga berharap kegiatan semacam itu dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya mendukung program strategis nasional dan memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal di Tabanan.

“Pengembangan koperasi dan UMKM seperti Koperasi Merah Putih ini adalah langkah nyata untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan,” kata dia. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

TAGS   UMKM  koperasi  Tabanan  FGD 
