Wacana Gelar Pahlawan Untuk Soeharto, Legislator PDIP: Sebaiknya Dikaji Dengan Benar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Yasonna Laoly menyebut wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden kedua RI Soeharto menghadirkan silang pendapat yang sangat tinggi

"Sekarang terjadi pro dan kontra yang sangat besar, ya," kata Yasonna menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).

Dari situ, eks Menkumham itu berharap ada penelitian yang komprehensif sebelum pemerintah memberikan gelar pahlawan buat Soeharto.

"Ya, kami berharap sebaiknya pemberian gelar Pahlawan Nasional betul-betul dikaji dengan baik, lah," ujar Yasonna.

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam menetapkan pahlawan seseorang.

"Sebaiknya diberi penjelasan yang lebih sempurna karena ini tidak mudah. Jadi, kalau pemberian gelar Pahlawan Nasional itu saya harap, kami berharap agar hati-hati, lah," kata dia.

Nama Soeharto bersama beberapa tokoh lain seperti Presiden keempat RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur dan aktivis Marsinah diusulkan memperoleh gelar Pahlawan Nasional.

Daftar nama itu telah resmi diserahkan kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (21/10).