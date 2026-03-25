Wacana Pangkas Gaji Anggota DPR-Kabinet Dianggap Upaya Membangkitkan Sense of Crisis

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut Presiden RI Prabowo Subianto ingin membangkitkan kepekaan terhadap krisis dengan mewacanakan pemotongan gaji anggota DPR dan kabinet.

"Wacana yang disampaikan Presiden itu adalah cara beliau untuk membangkitkan sense of crisis kita semua," kata Rifqi sapaan Rifqinizamy melalui layanan pesan, Rabu (25/3).

Legislator fraksi NasDem itu mengatakan dinamika ekonomi akibat perang di Timur Tengah (Timteng) membuat banyak negara memang kesulitan.

"Oleh karena itu efisiensi menjadi kebutuhan kita semua," kata Rifqi.

Menurut dia, urusan efisiensi keungan negara tidak hanya berkaitan pemotongan gaji, melainkan mengefektifkan anggaran pemerintah tak jelas hasilnya.

Namun, Rifqi menyambut positif wacana yang digulirkan Prabowo untuk memotong gaji anggota DPR dan kabinet.

"Oleh karena itu hal tersebut menurut pandangan saya sangat positif," ujar dia.

Rifqi mengatakan wacana mewujudkan pemotongan gaji anggota DPR dan kabinet tidak memerlukan revisi undang-undang karena cukup dibahas dalam teknis pemerintah.