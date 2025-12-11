Close Banner Apps JPNN.com
Wacana Patungan Beli Hutan, Legislator PDIP: Picu Pemerintah Melindungi Alam

Kamis, 11 Desember 2025 – 19:56 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman. Foto: ANTARA / Mario Sofia Nasution

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyebut wacana Patungan Beli Hutan seharusnya menyadarkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kerimbaan.

"Gerakan ini seharusnya memicu pemerintah untuk evaluasi dan memperbaiki kebijakan melindungi hutan sebagai sumber kehidupan," ujar legislator fraksi PDI Perjuangan itu kepada awak media dikutip Kamis (11/12).

Selain itu, dia berharap gagasan Patungan Beli Hutan bisa menjadi pemicu semua untuk melindungi dan merawat rimba.

Baca Juga:

"Misalnya untuk rehabilitasi hutan dan meyediakan teknologi yang bisa mendeteksi pembukaan hutan dalam skala kecil sekalipun," ujar Alex.

Diketahui, salah satu organisasi nonpemerintah Pandawara Group menyuarakan gerakan Patungan Beli Hutan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Penyanyi Vidi Aldiano dan Youtuber Atta Halilintar rupanya tertarik dengan gerakan Pandawara Group. 

Baca Juga:

Ajakan itu kemudian meluas ke pengguna X. Namun, beberapa warganet mempertanyakan prosedur dan status hukum pembelian hutan oleh masyarakat. (ast/jpnn)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyebut wacana Patungan Beli Hutan seharusnya menyadarkan pemerintah tentang perlindungan alam.

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan

