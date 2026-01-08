Wacana Pilkada Melalui DPRD, Demokrat Tidak Mau Disebut Berubah Pikiran

Kamis, 08 Januari 2026 – 21:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat Dede Yusuf mengaku partainya tidak bisa disebut berubah sikap ketika saat ini memilih mendukung Pilkada melalui DPRD.

Hal tersebut disampaikannya kepada awak media pada Kamis (8/1).

"Tidak bisa dibilang berbalik pikiran, ya, tetapi politik itu dinamis," kata Dede Yusuf.

Diketahui, Demokrat periode kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan mendukung Pilkada melalui DPRD.

Sikap ini berbeda dengan tindakan yang sempat diambil Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Demokrat pada 2014 menerbitkan dua Perppu yang membatalkan wacana pilkada melalui DPRD.

Dede Yusuf mengatakan setiap periode punya masa, terlebih lagi, kepala daerah hasil pemilihan langsung juga tidak otomatis meningkatkan pembangunan wilayah.

"Mengapa? Sebab, memang biaya politik makin mahal, cost untuk pilkada makin tinggi sekali, dan terjadi politik uang," lanjut legislator Komisi II DPR RI itu.