Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Wacana Pilkada Melalui DPRD, Demokrat Tidak Mau Disebut Berubah Pikiran

Kamis, 08 Januari 2026 – 21:31 WIB
Wacana Pilkada Melalui DPRD, Demokrat Tidak Mau Disebut Berubah Pikiran - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat Dede Yusuf mengaku partainya tidak bisa disebut berubah sikap ketika saat ini memilih mendukung Pilkada melalui DPRD.

Hal tersebut disampaikannya kepada awak media pada Kamis (8/1).

"Tidak bisa dibilang berbalik pikiran, ya, tetapi politik itu dinamis," kata Dede Yusuf.

Baca Juga:

Diketahui, Demokrat periode kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan mendukung Pilkada melalui DPRD.

Sikap ini berbeda dengan tindakan yang sempat diambil Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY yang kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Demokrat pada 2014 menerbitkan dua Perppu yang membatalkan wacana pilkada melalui DPRD.

Baca Juga:

Dede Yusuf mengatakan setiap periode punya masa, terlebih lagi, kepala daerah hasil pemilihan langsung juga tidak otomatis meningkatkan pembangunan wilayah.

"Mengapa? Sebab, memang biaya politik makin mahal, cost untuk pilkada makin tinggi sekali, dan terjadi politik uang," lanjut legislator Komisi II DPR RI itu.

Waketum Demokrat Dede Yusuf mengaku partainya tidak bisa disebut berubah sikap terhadap wacana perubahan sistem pilkada.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Demokrat  Dede Yusuf  pilkada  Dprd 
BERITA DEMOKRAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp