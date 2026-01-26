Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wacana Polri Diposisikan di Bawah Kementerian, Kapolri: Mending Saya Jadi Petani

Senin, 26 Januari 2026 – 15:28 WIB
Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Foto: Pool Pemberitaan Parlemen

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku memilih mundur dan menjadi petani, jika posisi Polri diubah berada di bawah kementerian.

Hal demikian disampaikan Jenderal Listyo saat menyampaikan rapat kerja (Raker) bersama Komisi III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Awalnya, Jenderal Listyo mengatakan institusinya menolak wacana menjadikan Polri di bawah kementerian.

"Bagi kami posisi institusi Polri saat ini adalah posisi yang sangat ideal," kata dia dalam rapat, Senin.

Dia mengatakan Polri bisa segera bertindak cepat menjalankan perintah presiden ketika posisi institusi tak diubah-ubah.

"Maka, kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian yang kemudian ini menimbulkan potensi matahari kembar," ujar eks Kabareskrim itu.

Jenderal Listyo mengaku lebih memilih menjadi petani apabila posisi kepolisian diubah di bawah kementerian.

"Saya lebih baik menjadi petani saja," ujarnya.

