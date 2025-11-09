Wacana Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Paloh: NasDem Melihat Dari Sisi Positifnya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyebutkan parpolnya mendukung wacana menetapkan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai pahlawan.

"Enggak ada masalah," kata Paloh menjawab pertanyaan awak media setelah membuka acara Fun Walk di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Minggu (9/11).

Pemilik Media Group itu mengatakan muncul kontroversi dari wacana pemberian Soeharto sebagai pahlawan menjadi konsekuensi yang dihadapi pemerintah.

Namun, kata Paloh, NasDem melihat sisi positif dari wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto.

"Ya, saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, ya, bagi Nasdem melihat dari sisi positifnya, ya," ujarnya.

NasDem, kata Paloh, memandang Soeharto semasa menjabat Presiden RI selama 32 tahun memberi peran bagi negara, terutama dari sisi pembangunan.

"Sukar juga kami menghilangkan objektifitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran, arti keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini," kata pria kelahiran Aceh itu.

Menurutnya, setiap sosok tentu memiliki kesalahan atau kekurangan, tetapi NasDem ingin melihat segala sesuatu secara objektif.