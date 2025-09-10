Wadirut Pertamina Ungkap Langkah Nyata Wujudkan Energi Hijau di SAFE 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus aspek keberlanjutan dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza saat menjadi pembicara dalam acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu, 10 September 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Oki memaparkan sejumlah langkah strategis Pertamina dalam mewujudkan transisi energi berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut Oki, Pertamina mengusung konsep Dual Growth Strategy yang berfokus pada dua hal, yakni memperkuat bisnis eksisting dan mengurangi impor energi demi memperkuat ketahanan nasional, serta mengembangkan bisnis energi rendah karbon.

“Di satu sisi Pertamina ingin impor berkurang, sehingga ketahanan energi semakin kuat dengan memaksimalkan bisnis eksisting seperti produksi migas, produksi dan distribusi BBM, LPG, dan sebagainya. Di sisi lain, kami mengembangkan bisnis rendah karbon untuk menjawab kebutuhan global dalam menekan emisi,” jelas Oki.

Guna mewujudkan hal itu, lanjut Oki, Pertamina menggulirkan 10 Sustainability Focus.

Baca Juga: Ini Peran Masyarakat Ulubelu pada Ekosistem Hidrogen Hijau Pertamina

Mulai dari pengurangan emisi, perlindungan lingkungan, pengembangan teknologi hijau, hingga inovasi menuju ekonomi hijau.

“Alhamdulillah hasilnya sangat positif. Saat ini Pertamina dinobatkan sebagai salah satu perusahaan terintegrasi terbaik di dunia menurut lembaga pemeringkat ESG, Sustainalytics. Namun, kami tidak berhenti sampai di situ,” tambah Oki.