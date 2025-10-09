Waduh, Ammar Zoni Diduga Terlibat Peredaran Narkotika di Dalam Rutan Salemba

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Ammar Zoni kembali terciduk kasus dugaan narkotika, walaupun saat ini dirinya masih menjalani hukuman penjara atas kasus serupa.

Kabar mengejutkan itu diungkapkan oleh Kejari Jakarta Pusat melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahannya, Kejari Jakarta Pusat menyebut, Ammar Zoni telah menjalani tahap dua proses hukum atau penyerahan tersangka dan barang bukti.

"Pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) dari penyidik Polsek Cempaka Putih Polres Jakarta Pusat atas nama tersangka MAA alias AZ dkk," tulis Kejari Jakarta Pusat melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (9/10).

Adapun barang bukti yang diamankan berupa sabu dan ganja sintetis.

Namun, pihak Kejari Jakarta Pusat tidak menjelaskan lebih detail mengenai barang bukti tersebut.

"Bahwa tersangka MAA alias AZ terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan Salemba Jakarta pusat dan para tersangka telah diamankan KARUPAM Rutan Salemba dengan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja sintetis (sinte)," ucapnya.

Atas perbuatannya, Ammar Zoni disangkakan dengan pasal berlapis.