Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Waduh, Ammar Zoni Diduga Terlibat Peredaran Narkotika di Dalam Rutan Salemba

Kamis, 09 Oktober 2025 – 16:59 WIB
Waduh, Ammar Zoni Diduga Terlibat Peredaran Narkotika di Dalam Rutan Salemba - JPNN.COM
Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pesinetron Ammar Zoni kembali terciduk kasus dugaan narkotika, walaupun saat ini dirinya masih menjalani hukuman penjara atas kasus serupa.

Kabar mengejutkan itu diungkapkan oleh Kejari Jakarta Pusat melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahannya, Kejari Jakarta Pusat menyebut, Ammar Zoni telah menjalani tahap dua proses hukum atau penyerahan tersangka dan barang bukti.

Baca Juga:

"Pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) dari penyidik Polsek Cempaka Putih Polres Jakarta Pusat atas nama tersangka MAA alias AZ dkk," tulis Kejari Jakarta Pusat melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (9/10).

Adapun barang bukti yang diamankan berupa sabu dan ganja sintetis.

Namun, pihak Kejari Jakarta Pusat tidak menjelaskan lebih detail mengenai barang bukti tersebut.

Baca Juga:

"Bahwa tersangka MAA alias AZ terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan Salemba Jakarta pusat dan para tersangka telah diamankan KARUPAM Rutan Salemba dengan barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja sintetis (sinte)," ucapnya.

Atas perbuatannya, Ammar Zoni disangkakan dengan pasal berlapis.

Ammar Zoni kembali terciduk kasus dugaan narkotika, walaupun saat ini dirinya masih menjalani hukuman pwnjara atas kasus serupa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Peredaran narkotika  Sabu  Rutan Salemba 
BERITA AMMAR ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp