Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Waduh! Bernardo Tavares Akui Persebaya Tidak dalam Kondisi Terbaik untuk Hadapi Arema

Selasa, 28 April 2026 – 10:34 WIB
Skuad Persebaya Surabaya. Foto: Persebaya.

jpnn.com - Persebaya Surabaya menghadapi situasi kurang ideal menjelang jumpa Arema FC pada pekan ke-20 BRI Super League.

Menurut jadwal, duel Arema vs Persebaya akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (28/4/2026) sore.

Namun, Bajol Ijo harus menatap Derbi Jatim dalam kondisi fisik yang belum sepenuhnya ideal setelah menjalani perjalanan panjang yang cukup melelahkan.

Waktu persiapan yang dimiliki Persebaya sangat terbatas karena padatnya agenda dan jarak tempuh yang menguras tenaga.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengungkapkan padatnya jadwal membuat fokus utama tim saat ini bukan hanya soal taktik, tetapi bagaimana memulihkan kondisi fisik pemain secepat mungkin.

"Para pemain tidak punya banyak waktu untuk persiapan tim, tetapi target pertama ialah pemulihan pemain," jelasnya.

Pelatih asal Portugal itu menilai pemulihan pemain menjadi hal yang sangat penting dalam sepak bola modern.

Sebab, sebaik apa pun strategi yang disiapkan, semuanya akan sulit berjalan ketika kondisi fisik pemain belum benar-benar siap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  Arema  Arema vs Persebaya  Persebaya Surabaya  Super League 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp