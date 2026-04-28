Waduh! Bernardo Tavares Akui Persebaya Tidak dalam Kondisi Terbaik untuk Hadapi Arema

Selasa, 28 April 2026 – 10:34 WIB

jpnn.com - Persebaya Surabaya menghadapi situasi kurang ideal menjelang jumpa Arema FC pada pekan ke-20 BRI Super League.

Menurut jadwal, duel Arema vs Persebaya akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (28/4/2026) sore.

Namun, Bajol Ijo harus menatap Derbi Jatim dalam kondisi fisik yang belum sepenuhnya ideal setelah menjalani perjalanan panjang yang cukup melelahkan.

Waktu persiapan yang dimiliki Persebaya sangat terbatas karena padatnya agenda dan jarak tempuh yang menguras tenaga.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengungkapkan padatnya jadwal membuat fokus utama tim saat ini bukan hanya soal taktik, tetapi bagaimana memulihkan kondisi fisik pemain secepat mungkin.

"Para pemain tidak punya banyak waktu untuk persiapan tim, tetapi target pertama ialah pemulihan pemain," jelasnya.

Pelatih asal Portugal itu menilai pemulihan pemain menjadi hal yang sangat penting dalam sepak bola modern.

Sebab, sebaik apa pun strategi yang disiapkan, semuanya akan sulit berjalan ketika kondisi fisik pemain belum benar-benar siap.