JPNN.com - Ekonomi - Makro

Waduh, Menkeu Purbaya Soroti Anggaran MBG

Minggu, 21 September 2025 – 11:46 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk merelokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), apabila realisasi penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Anggaran itu akan digunakan ke sektor lain, memangkas defisit maupun utang.

"Kalau di akhir Oktober kami bisa hitung dan antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kami ambil juga uangnya. Kami sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun," kata Purbaya dikutip Minggu (21/9).

Menurut dia, meski Presiden RI Prabowo Subianto mendukung penuh pelaksanaan Program MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap.

Untuk itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membantu mempercepat penyerapan dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.

"MBG treatment-nya sama, kalau memang bisa lihat dan kami coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam," ujarnya.

Purbaya menjelaskan jika penyerapannya membaik, pemerintah bahkan membuka ruang untuk menambah alokasi anggaran MBG.

Namun langkah tersebut tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

TAGS   mbg  Anggaran  purbaya  anggaran mbg  Kemenkeu 
