Waduh, PPPK Paruh Waktu dan Honorer Siap Bersatu Turun ke Jalan

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menyatakan, massa PPPK paruh waktu dan honorer siap untuk bersatu, bersama-sama menggelar aksi demonstrasi.

Aksi turun ke jalan akan dilakukan jika pemerintah dan DPR RI kompak tidak memperjuangan nasib PPPK paruh waktu dan honorer tersisa, yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan menjadi ASN.

Faisol meminta DPR mendengar aspirasi terkait nasib PPPK paruh waktu dan sisa honorer.

Faisol mengingatkan jangan sampai persoalan menjadi viral di media sosial, DPR baru kemudian melakukan pemanggilan.

"DPR dan pemerintah jangan tutup mata dengan fakta gaji PPPK paruh waktu yang sangat minim dan lebih rendah dari honorer," kata Faisol kepada JPNN.com, Jumat (30/1).

Dia mengungkapkan, Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia sudah mengirimkan surat berisi permintaan audiensi terkait masalah PPPK paruh waktu dan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dan pimpinan Komisi II DPR.

"Kami menyurati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dan Komisi II. Semua suratnya sudah masuk ke sekretariat tanggal 29 Januari 2026," kata Faisol Mahardika.

Faisol mengatakan, jika upaya menyalurkan aspirasi melalui jalur wakil rakyat buntu, maka PPPK paruh waktu dan honorer akan bergabung untuk turun ke jalan melakukan aksi, baik itu di masing-masing daerah hingga ke pusat.