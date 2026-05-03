Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Waduh, Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut, Ada Apa?

Minggu, 03 Mei 2026 – 17:31 WIB
Waduh, Sertifikat Mualaf Richard Lee Dicabut, Ada Apa? - JPNN.COM
Richard Lee dan kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Hanny Kristianto mencabut sertifikat mualaf milik Richard Lee yang belakangan menjadi sorotan publik.

Keputusan tersebut disampaikan Hanny dalam pernyataan yang dikutip dari kanal Reyben Entertainment di YouTube.

Hanny mengatakan pencabutan dilakukan karena sertifikat mualaf tersebut dinilai tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Baca Juga:

“Sampai hari ini di KTP-nya (Richard Lee) masih beragama Katolik,” ujar Hanny, dikutip pada Minggu (3/5).

Dia juga menyebut tidak ingin dokumen tersebut digunakan dalam proses hukum yang berpotensi memicu konflik.

“Saya juga tidak mau sertifikat mualaf tersebut menjadi barang bukti atau bahan di pengadilan untuk saling menyerang,” katanya.

Baca Juga:

Menurut Hanny, sertifikat mualaf memiliki fungsi administratif yang jelas di Indonesia, yakni untuk menikah, mengganti kolom KTP, dan mengurus surat kematian.

Dia juga menyinggung pernyataan Richard Lee dalam sebuah video yang dinilai bertentangan dengan pengakuan sebagai mualaf.

Hanny Kristianto mencabut sertifikat mualaf Richard Lee, singgung soal keyakinan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  mualaf  sertifikat mualaf  Hanny Kristianto 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp