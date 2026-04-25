Waduh, Uang Negara Hanya Tersisa Rp 120 Triliun?

Sabtu, 25 April 2026 – 09:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Beredar informasi di media sosial yang menyebut uang negara saat ini hanya tersisa Rp 120 triliun. Benarkah?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah tegas isu tersebut. Kata dia, dana APBN masih berada pada level yang memadai.

“Enggak usah takut soal APBN, masih cukup. Uang kami masih banyak,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4).

Terkait uang senilai Rp 120 triliun, dana yang dimaksud merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang biasa diparkir di Bank Indonesia (BI).

Purbaya mengaku dana Rp120 triliun tersebut merupakan bagian dari total SAL yang mencapai Rp 420 triliun.

Kemudian Rp 300 triliun sisanya digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan sebagai modal mengakselerasi aktivitas perekonomian.

Injeksi dana ini bertujuan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi perbankan.

Pemerintah mulanya menempatkan dana SAL senilai Rp 200 triliun, yang kemudian disusul tambahan Rp 100 triliun.