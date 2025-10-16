Close Banner Apps JPNN.com
Wagub Cik Ujang & Menpar Dorong Lulusan Poltekpar Jadi Agen Perubahan Pariwisata Indonesia

Kamis, 16 Oktober 2025 – 07:17 WIB
Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang menyampaikan selamat kepada seluruh lulusan. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang bersama Menteri Pariwisata Republik Indonesia (Menpar RI) Widiyanti Putri Wardhana hadir langsung pada sidang senat terbuka di Convention Hall Poltekpar, Jakabaring Rabu (15/10).

Menpar Widiyanti memberikan apresiasi kepada 255 wisudawan dan wisudawati yang telah menuntaskan pendidikannya. 

Dia menyampaikan ilmu adalah bekal abadi yang menjadi kunci dalam menapaki tangga kesuksesan, terutama di sektor yang terus bertransformasi seperti pariwisata.

Menurut Widiyanti, tren global pariwisata kini mengalami perubahan besar. 

Pariwisata masa depan bukan sekadar menambah jumlah wisatawan, tetapi juga menciptakan pengalaman berkualitas, menjaga alam dan budaya, serta memastikan manfaatnya kembali ke masyarakat lokal.

“Wisatawan kini tidak sekadar berkunjung, tetapi ingin merasakan keaslian budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia pariwisata yang adaptif dan berdaya saing global,” ujarnya.

Widiyanti menyebutkan sektor pariwisata Indonesia sedang menunjukkan kebangkitan luar biasa. 

Hingga Agustus 2025, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 10,04 juta, naik 10,38 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang bersama Menpar RI Widiyanti Putri Wardhana hadir langsungpada sidang senat terbuka di Convention Hall Poltekpar, Jakabaring

