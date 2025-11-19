Wagub Jateng Gus Yasin Melepas Kontingen Barongsai Untuk Ikut Kejurnas di Bali

jpnn.com - SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin melepas kontingen atlet barongsai ke Bali untuk mengikuti kejuaraan nasional pada 22-24 November 2025.

Kontingen atlet yang tergabung dalam Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI) Jawa Tengah itu dilepas di depan Restoran Wizzme, Jalan Pamularsih, Kota Semarang pada Rabu, 19 November 2025.

Taj Yasin memberikan semangat kepada para atlet agar dapat mempersembahkan prestasi terbaiknya, sehingga bisa mengharumkan Jawa Tengah di Kejuarnas Barongsai tersebut.

"Saya berharap agar para atlet senantiasa menjaga sportivitas, niatkan untuk juara, dan jaga kekompakan, kerukunan, dan kebersamaan untuk mencapai target sesuai yang dicita-citakan," kata tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Berkembangnya barongsai di Jateng, kata Gus Yasin, menggambarkan bahwa toleransi di Jawa Tengah terawat dengan baik. Apalagi, barongsai mengutamakan kekompakan dan kebersamaan, sehingga tercipta tim yang solid.

Dewan Penasehat FOBI Jateng Arsono Wahyu Adi mengatakan, dukungan Pemprov Jateng dan KONI untuk barongsai, telah memberikan energi positif yang berarti. Oleh karena itu, dia mengapresasi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin yang telah memberikan motivasi kepada para atlet untuk berlaga pada Kejurnas di Bali.

"Semoga energi ini memberikan kekuatan bagi para atlet, sehingga dapat menunjukkan performa terbaik dan pulang membawa medali emas," ujarnya disambut antusias para atlet.

Manajer tim Eko Satrio mengatakan, rombongan berjumlah 46 orang, terdiri dari atlet, ofisial dan manajer, yang berasal dari Kota Semarang, Pekalongan dan Tegal.