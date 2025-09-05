Wagub Jateng Lepas Penerbangan Perdana Semarang-Kuala Lumpur

jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen, melepas penerbangan perdana rute internasional Semarang–Kuala Lumpur di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, Jumat (5/9/2025).

Penerbangan yang dilayani maskapai AirAsia ini disambut antusias oleh masyarakat. Pada penerbangan perdana, seluruh kursi terisi penuh sebanyak 180 penumpang. Kondisi serupa juga diprediksi berlangsung lima hari ke depan karena tiket sudah habis terjual sejak jauh hari.

Data menunjukkan, sejak penjualan dibuka pada 17 Juni 2025, tiket terjual mencapai 8.553 kursi hingga 2 September. Jumlah itu meningkat menjadi 9.073 tiket per Kamis (4/9/2025).

“Penerbangan internasional ini memiliki dampak positif bagi Semarang maupun Kuala Lumpur. Dulu saat diajukan muncul pertanyaan, apakah penerbangannya akan penuh? Namun hari ini terbukti tiket terjual ribuan,” ujar Taj Yasin saat acara Inaugural Flight.

Menurutnya, rute internasional ini sudah lama ditunggu oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Penerbangan langsung dinilai lebih efisien dari sisi waktu maupun biaya dibanding harus transit melalui kota lain.

Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menambahkan, pembukaan rute internasional diharapkan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Jawa Tengah. Pada 2024, jumlah turis asing tercatat mencapai 593 ribu orang.

Baca Juga: Wagub Jateng Perkuat Kerja Sama Industri dan Pendidikan dengan Melaka

Dengan adanya penerbangan langsung, lanjutnya, diharapkan wisatawan dapat lebih lama tinggal di Jawa Tengah sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Selain itu, ia menilai dukungan sistem pembayaran digital seperti QRIS Crossborder juga semakin mempermudah transaksi. Saat ini, QRIS bisa digunakan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Jepang.