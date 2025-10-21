Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wagub Jateng: Pameran UMKM Santri Memicu Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Selasa, 21 Oktober 2025 – 17:17 WIB
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengunjungi stan Pameran UMKM Santri yang digelar dalam rangka Puncak Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Simpang Tujuh Kabupaten Kudus, Selasa (21/10). Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - KUDUSWakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meresmikan Pameran UMKM Santri yang digelar dalam rangka Puncak Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Simpang Tujuh  Kabupaten Kudus, Selasa (21/10).

Pameran itu diikuti berbagai pondok pesantren dan pelaku UMKM binaan di Jawa Tengah. Ada sebanyak 76 gerai (stand) yang menampilkan beragam produk unggulan dari santri dan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Taj Yasin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Dia menyatakan peringatan Hari Santri tidak hanya bermakna religius, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

“Kami patut bersyukur bahwa rangkaian Hari Santri Nasional 2025 tingkat Provinsi Jawa Tengah sudah dimulai dari berbagai kegiatan. Ada ASN Ngaji Bandongan, sarasehan tentang pesantren ramah terhadap perempuan dan anak, serta anti-bullying. Termasuk hari ini, hadir dalam pameran UMKM dari pondok-pondok pesantren dan pelaku usaha di Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.

Menurut dia, pameran UMKM ini menjadi bukti nyata kontribusi santri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Alhamdulillah, ada 76 stan yang ikut dalam pameran ini. Kegiatan seperti ini dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi, khususnya UMKM di Jawa Tengah, yang kali ini diadakan di Kabupaten Kudus,” ungkpanya.

Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini menyatakan sektor UMKM berbasis pesantren memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi umat.

“Tadi produknya juga sudah bagus-bagus, bahkan ada pesantren di Jepara yang santrinya mengembangkan percetakan jersey, ini bagus,” ucapnya.

Wagub Jateng Taj Yasin menegaskan Pameran UMKM Santri memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

