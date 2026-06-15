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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Wagub Jateng Tegaskan Komitmen Jaga Kualitas Kerukunan Umat Beragama

Senin, 15 Juni 2026 – 20:20 WIB
Wagub Jateng Tegaskan Komitmen Jaga Kualitas Kerukunan Umat Beragama - JPNN.COM
Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas kerukunan umat beragama di wilayahnya.

Sebab, Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di provinsi ini mencapai angka 80,07.

Hal itu disampaikan Taj Yasin saat memberikan acara “Central Java Prayer Breakfast 2026” Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Grhadika Bakti Praja Semarang pada Senin, 15 Juni 2026.

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Taj Yasin menyampaikan Jawa Tengah merupakan provinsi besar dengan populasi mencapai 37 juta jiwa.

Jutaan warga itu memiliki keberagaman yang luar biasa, baik agama, suku, maupun budaya. Sehingga, perlu adanya kerukunan dan kebersamaan yang harus selalu dijaga.

"Syukur alhamdulillah selama ini semua itu terjaga dengan baik," ujarnya.

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Dibeberkan dia, wilayahnya sangat toleran dalam perbedaan. Bahkan, ia menyebut, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Semarang dinobatkan sebagai Kota Toleran.

Dalam kesempatan itu, Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada para romo, pendeta, dan umat yang terhimpun dalam Bamagnas Provinsi Jateng yang senantiasa berdoa untuk kesejahteraan, kerukunan, kebersamaan, dan ketentraman Jawa Tengah.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas kerukunan umat beragama di wilayahnya.

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TAGS   investasi  Pemprov Jateng  kendaraan listrik  tenaga kerja 
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