Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Wagub Jatim Emil Dardak Memuji Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

Selasa, 30 September 2025 – 07:05 WIB
Wagub Jatim Emil Dardak Memuji Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa - JPNN.COM
Wagub Jatim Emil Dardak. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memuji langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak menaikkan tarif cukai tembakau.

Menurut Emil, kebijakan Menkeu Purbaya tersebut merupakan dukungan positif demi keberlangsungan industri rokok nasional.

Pernyataan Menkeu Purbaya menjadi harapan baru bagi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT), terutama sektor padat karya seperti sigaret kretek tangan (SKT).

Baca Juga:

“Industri tembakau menjadi sektor manufaktur penyumbang terbesar kedua terhadap PDRB Jawa Timur setelah industri makanan dan minuman,” ujar Wagub Emil dalam keterangannya, Senin (29/9).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur itu menambahkan, keberadaan industri ini sangat vital karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari industri ini.

"Sejauh ini industri rokok, khususnya yang padat karya seperti sigaret kretek tangan, masih berjuang dan bertahan,” ujar wagub Jatim.

Baca Juga:

Dia pun berharap pemerintah dapat membedakan perlakuan cukai bagi pelaku usaha kecil. Salah satunya melalui skema cukai kelas 3.

“Harapan kami cukai untuk pelaku usaha kecil bisa dibedakan. Begitu juga untuk SKT, sebaiknya ada kebijakan afirmatif agar sektor ini terlindungi dan lapangan kerja tetap terjaga,” kata Emil.

Wagub Jatim Emil Dardak memuji langkah Menkeu Purabaya Yudhi Sadewa, silakan disimak kalimatnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menkeu Purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Emil Dardak  Cukai Tembakau  Wagub Jatim 
BERITA MENKEU PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp