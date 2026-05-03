Wagub Rano: Para Pekerja Itu Tulang Punggung Roda Perekonomian Jakarta

Minggu, 03 Mei 2026 – 21:10 WIB
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno saat hadir dalam Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 PDIP bertema "Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari" di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan Rano Karno menyebut kelas pekerja di Ibu Kota bukan sekadar elemen penggerak, melainkan menjadi tulang punggung ekonomi.

Hal demikian dikatakan dia saat hadir dalam Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 PDIP bertema "Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari" di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5).

"Kenyataannya, para pekerja itu tulang punggung yang menjaga roda perekonomian Jakarta tetap bergerak," ujar Rano, Minggu.

Eks Gubernur Benten itu mengatakan semua pihak tidak boleh melupakan hak pekerja dengan status mereka sebagai tulang punggung ekonomi. 

"Ya, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita diingatkan untuk tidak abai terhadap hak-hak pekerja," ujar Rano.

Eks legislator Komisi X DPR RI itu menuturkan bahwa semangat Hari Buruh sebenarnya lahir dari perjuangan panjang untuk keadilan, bukan ruang yang tenang. 

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan buruh demi menciptakan iklim kerja yang kondusif.

Pemprov Jakarta, kata Rano, telah menunjukkan keberpihakan bagi buruh dengan menghadirkan program Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) yang terus dikembangkan sejak 2018.

Hari Buruh Internasional  wagub rano  PDIP  Jakarta  Buruh 
