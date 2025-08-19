Wagub Riau SF Hariyanto Bakal Membuka Festival Pacu Jalur 2025

Selasa, 19 Agustus 2025 – 05:38 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid menugaskan Wakil Gubernur SF Hariyanto untuk membuka rangkaian awal Festival Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.

Perhelatan itu akan dilaksanakan pada Rabu pagi, 20 Agustus 2025.

“Iya benar, saya menugaskan Pak Wagub untuk membuka acara pada pagi hari,” ujar Abdul Wahid, Senin (18/8).

Rangkaian pembukaan pada pagi hari diawali dengan pawai budaya, parade jalur, penampilan seni tradisional Kuansing, dan prosesi adat Melayu Riau yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kecamatan di Kuansing.

Acara ini dipusatkan di Tepian Narosa yang setiap tahun menjadi magnet ribuan masyarakat dan wisatawan.

Sementara itu, Gubernur Abdul Wahid bersama jajaran Forkopimda Riau akan berada di Pekanbaru untuk menyambut kedatangan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Usai penyambutan, rombongan akan bertolak ke Teluk Kuantan untuk menghadiri acara pembukaan resmi Pacu Jalur tingkat nasional.

“Pembukaan Pacu Jalur Nasional pada siang hari akan dibuka langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” tegas Wahid.