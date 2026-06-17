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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wagub Taj Yasin Mengawal Aspirasi Mahasiswa Jateng

Rabu, 17 Juni 2026 – 15:04 WIB
Wagub Taj Yasin Mengawal Aspirasi Mahasiswa Jateng - JPNN.COM
Wagub Jateng Taj Yasin mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di Gedung Berlian, Semarang, Rabu, 17 Juni 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen akan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui aksi demonstrasi yang belakangan berlangsung.

Menurutnya, Pemprov Jateng menghormati penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh para mahasiswa. Pihaknya telah memetakan berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa untuk menentukan langkah pengawalan yang diperlukan.

"Kami melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kita petakan mana yang menjadi tuntutan untuk pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, baik untuk eksekutif maupun legislatif. Apa yang perlu kita kawal, ya kita kawal. Kita akan mendengarkan semuanya," ujar Taj Yasin seusai mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025/2026 di Gedung Berlian, Semarang, Rabu, 17 Juni 2026.

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Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menjelaskan sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa saat ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Pemprov Jateng berperan memastikan aspirasi tersebut tersampaikan kepada pihak yang berwenang.

"Yang disuarakan oleh kawan-kawan ini sifatnya untuk pemerintah pusat. Sehingga kita pastikan bahwa suara itu tersampaikan," katanya.

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Gus Yasin menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

Bahkan, menurutnya, pemerintah pusat juga telah membuka ruang dialog dengan para mahasiswa dan mulai merespons sejumlah tuntutan yang disampaikan.

Wagub Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen akan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa melalui aksi demonstrasi yang belakangan berlangsung.

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TAGS   Pemprov Jateng  Mahasiswa  Jateng  Wagub Taj Yasin 
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