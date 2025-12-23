Wagub Taj Yasin Pastikan Jalan Provinsi di Jateng Dalam Kondisi Prima, Siap Dilintasi Saat Libur Nataru

jpnn.com, BANYUMAS - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin memastikan jalan provinsi di wilayahnya sudah dalam kondisi prima. Jalan-jalan tersebut sudah siap dilintasi warga pada liburan Natal 2025 dan Tahun 2026 (Nataru).

Hal itu disampaikan Wagub Taj Yasin di sela-sela melakukan pantauan di tiga titik ruas jalan raya di Kabupaten Banyumas, yakni Jalan Sunan Ampel, Jalan Sunan Bonang, Jalan raya Sokaraja - Kalimanah, pada Selasa, 23 Desember 2025.

"Saya datang ke sini untuk memastikan kesiapan jalan raya menjelang Nataru. Karena di sini adalah jalan utama untuk liburan. Karena di atas ada Baturaden, tempat wisata,” kata Taj Yasin.

Peninjauan pelaksanaan rehabilitasi jalan tersebut, menjadi bagian pengecekan kesiapan infrastruktur jalan, menjelang libur Nataru, terutama di ruas Sokaraja – Kalimanah, yang merupakan penghubung lintas tengah dari exit tol Pemalang – Purbalingga – Banyumas – Cilacap, dan akses pariwisata di Kawasan Baturraden dan sekitarnya.

Sebagai informasi, rehabilitasi Jalan Sokaraja – Kalimanah dengan nilai kontrak Rp 3,76 miliar itu saat ini sudah selesai 100 % dengan panjang penanganan 2,060 KM.

Adapun ruas jalan Sunan Bonang dan Sunan Ampel merupakan penghubung menuju pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, pariwisata. Saat ini rehabilitasi jalan sudah selesai 100 % .

Dengan kondisi jalan tersebut, lanjut Gus Yasin, warga bisa menikmati liburan di Jawa Tangeh dengan nyaman dan lancar.

Sosok yang akrab disapa Gus Yasin ini mengatakan, bersama Gubernur Ahmad Luthfi, dirinya akan memastikan bahwa ruas jalan milik Jawa Tengah siap memberikan kenyamanan bagi warga yang melintas.