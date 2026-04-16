Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Wahai Belasan Pelaku Pelecehan di FHUI, Kalian Seharusnya Takut Baca Pernyataan Ketua DPR RI Ini

Kamis, 16 April 2026 – 13:44 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani bersuara keras menyikapi kasus pelecahan seksual yang diduga melibatkan 16 mahasiswa Universitas Indonesia (UI) sebagai pelaku.

Cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu bahkan menyinggung perlunya pelaku diadili.

"Tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun, dan kami tentu saja menolak ada kekerasan seksual di mana pun, dan tentu saja harus diadili secara adil," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4).

Baca Juga:

Dia berharap ke depan dunia pendidikan bisa melakukan evaluasi secara total demi mencegah peristiwa pelecahan tak terulang.

"Universitas harus bisa memberikan dan menjaga semuanya itu untuk bisa adil dan tidak boleh terulang lagi," katanya.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia tengah menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.

Baca Juga:

Konten yang beredar berupa tangkapan layar percakapan dalam grup chat yang diduga memuat unsur pelecehan seksual.

Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah menegaskan komitmen institusi dalam menolak segala bentuk kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   FHUI  pelecehan seksual FHUI  Puan Maharani  Ketua DPR 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp