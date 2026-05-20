Wahai Bobotoh, Ada Pesan Khusus dari Beckham Jelang Pesta Persib Juara

Rabu, 20 Mei 2026 – 11:54 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Menjelang laga penentuan gelar juara Super League 2025/2026, gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengirim pesan khusus kepada Bobotoh.

Bukan hanya soal kemenangan, Beckham meminta seluruh suporter tetap tertib dan menjaga kondusivitas saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Meski hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara, Beckham menegaskan Maung Bandung tetap memburu kemenangan di laga terakhir musim ini.

Menurutnya, duel kandang tersebut harus ditutup dengan hasil manis agar pesta juara bisa dirayakan sempurna bersama Bobotoh.

"Kami harus memenangkan pertandingan tersebut, apalagi ini laga home," ungkap Beckham di Bandung.

Persib saat ini memimpin klasemen sementara dengan 78 poin, unggul dua angka atas Borneo FC Samarinda di posisi kedua.

Tambahan satu poin saja sudah cukup mengantar tim asuhan Bojan Hodak meraih gelar Liga Indonesia ketiga secara beruntun.

Namun di tengah euforia menuju juara, Beckham menyoroti pentingnya keamanan dan ketertiban suporter. Adik dari Gian Zola Nugraha itu berharap Bobotoh yang hadir langsung di stadion maupun menggelar nonton bareng tetap menjaga situasi tetap aman.