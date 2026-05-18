Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Wahai Para PPPK, Jangan Ragu dan Harus Hakulyakin

Senin, 18 Mei 2026 – 05:28 WIB
Wahai Para PPPK, Jangan Ragu dan Harus Hakulyakin - JPNN.COM
ASN terdiri dari PPPK, PNS, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - SAMARINDA – Jumlah PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) saat ini sebanyak 11.588 orang

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memastikan pemprov yang dipimpinnya tidak akan memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun saat ini sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.

"Insya Allah kepada seluruh PPPK di Kaltim, jangan ragu dan hakulyakin, kami akan menjaga. Tidak ada pemberhentian PPPK,” ujar Rudy Mas'ud saat memberikan keterangan di Samarinda, Minggu (17/5).

Baca Juga:

Beredarnya informasi terkait pengurangan tenaga kerja ini mencuat setelah sejumlah daerah di Indonesia mengancam akan merumahkan PPPK.

Hal tersebut dipicu oleh kesulitan keuangan daerah serta adanya regulasi ketat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterapkan mulai 2027.

Meski demikian, Rudy optimistis bahwa seluruh pemerintah kabupaten dan kota, baik di Kaltim maupun di wilayah Indonesia lainnya, tidak akan mengambil langkah ekstrem tersebut.

Baca Juga:

Menurutnya, PPPK bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pilar penting yang memberikan kontribusi besar terhadap roda pemerintahan dan pelayanan publik.

Komitmen mempertahankan tenaga PPPK ini bukan pertama kalinya disampaikan oleh Gubernur Kaltim.

Meski jumlah PPPK begitu banyak, dipastikan tidak akan akan langkah PHK atau dirumahkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  Jumlah PPPK  PHK  Rudy Masúd 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp