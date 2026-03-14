Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Wahai PPPK Paruh Waktu yang Belum Terima THR 2026, Bersabar Sedikit Lagi ya

Sabtu, 14 Maret 2026 – 05:43 WIB
THR PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - PONOROGO – Para PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026.

Untuk pembayaran THR ASN PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW), Pemkab Ponorogo sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar.

Penjabat Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan proses pencairan THR saat ini tengah berjalan.

Ditargetkan seluruh ASN di Pemkab Ponorogo sudah menerima THR 2026 pada pekan ini.

Percepatan pencairan dilakukan setelah pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR bagi aparatur negara.

“Setelah terbit PP Nomor 9 Tahun 2026, kami segera menyiapkan Peraturan Bupati dan Surat Edaran sebagai dasar pelaksanaan pencairan THR bagi ASN di lingkungan Pemkab Ponorogo,” katanya di Ponorogo, Jumat (13/3).

Dia menjelaskan pemerintah daerah saat ini masih menyelesaikan proses administrasi agar pencairan dapat segera direalisasikan.

“Harapannya dalam minggu ini THR sudah bisa diterima seluruh ASN sebelum memasuki masa cuti bersama Lebaran,” katanya.

Belum semua pemda membayarkan THR 2026 untuk para ASN, baik PNS, PPPK, maupun PPPK Paruh Waktu atau P3K PW.

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  THR 2026  Lebaran 2026  PNS  P3K PW 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp