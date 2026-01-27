Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Wahai Rakyat Indonesia, Uang Kita Dipakai Prabowo Untuk Bergabung dengan Dewan Bentukan Trump

Selasa, 27 Januari 2026 – 21:25 WIB
Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan ikut membayar iuran sukarela setelah bergabung ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian (DP) Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.

Namun, kata Sugiono, anggaran itu bukan iuran keanggotaan setelah Indonesia memutuskan bergabung DP Gaza.

Dia berkata demikian setelah menjawab pertanyaan awak media soal kabar Indonesia perlu membayar iuran setelah masuk DP Gaza.

"Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi begini, ini bukan membership fee," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Adapun, Indonesia menjadi satu di antara negara yang memutuskan bergabung ke DP Gaza bersama Mesir dan Arab Saudi.

Sugiono menuturkan niat pembentukan dewan untuk menyelesaikan permasalahan di Gaza, termasuk urusan rekonstruksi.

Sugiono mengatakan iuran sukarela dari anggota DP Gaza ini nantinya disalurkan untuk membantu rekonstruksi di Palestina.

"Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ," ujar dia.

Indonesia rupanya harus keluar uang setelah memutuskan bergabung ke BoP atau Dewan Perdamaian (DP) Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump.

