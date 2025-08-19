Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wahai Warga Pati, Simak Peringatan dari Mendagri Tito Karnavian

Selasa, 19 Agustus 2025 – 05:00 WIB
Dokumentasi - Mendagri Tito Karnavian. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Pati untuk tidak bersikap anarkistis jika ingin kembali menggelar aksi unjuk rasa.

Menurut dia, penyampaian pendapat merupakan hal yang tidak dilarang.

Namun, di sisi lain, dia mengingatkan bahwa proses Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Pati terkait Bupati Pati Sudewo masih tetap berjalan.

"Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan," kata Tito seusai menghadiri acara Hari Konstitusi di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan bahwa pemerintahan di Jember pun sebelumnya sempat mengalami kasus yang serupa dengan Pati, ketika pemakzulan bupatinya diproses oleh DPRD.

Namun, kala itu pemerintahannya masih tetap berjalan.

Pada akhirnya, kata dia, pemakzulan bupati berada di tangan Mahkamah Agung sebagai pengambil keputusan akhir.

Untuk itu, menurut dia, Bupati Pati Sudewo perlu lebih santun ketika berkomunikasi dengan masyarakat saat ini.

Mendagri Tito Karnavian meminta kepada seluruh warga Kabupaten Pati untuk tidak anarkistis ketika menggelar unjuk rasa.

Sumber Antara

