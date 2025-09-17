Wahana Honda Kasih Diskon Servis Spesial untuk Semua Pengguna Motor Matik

Rabu, 17 September 2025 – 00:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Main Dealer sepeda motor Honda Jakarta-Tangerang, PT Wahana Makmur Sejati (WMS) menghadirkan program khusus untuk pengguna motor matik.

Pengguna dapat diskon jasa servis dan sparepart di seluruh jaringan bengkel resmi Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) area dealer WMS yang berlaku hingga 20 September 2025.

"Kami ingin memastikan motor konsumen selalu dalam kondisi prima dengan biaya yang lebih hemat,” ujar Head of Technical Service Department (TSD) PT WMS, Benedictus F. Maharanto dalam siaran persnya, Rabu (16/9).

Dia menambahkan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada konsumen setia sepeda motor Honda.

Menurut dia promo bisa dimanfaatkan dengan mudah, cukup melakukan booking servis terlebih dahulu menggunakan Aplikasi Wanda atau Wanda Apps.

Kehadiran layanan digital ini sekaligus menjadi langkah nyata untuk menghadirkan kemudahan dan kenyamanan kepada konsumen dalam merawat sepeda motor Honda

Program promo ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, promo servis lengkap berupa potongan jasa servis sebesar 20 persen, potongan harga oli gardan, serta potongan coolant untuk motor matik Honda berkapasitas mesin 110cc hingga 160cc.

Kedua, khusus bagi pengguna Honda Scoopy, Honda Genio, Honda BeAT, dan Honda Vario 160 keluaran 2019-2023, tersedia promo berupa potongan jasa servis hingga 30 persen serta tambahan gratis voucher part senilai Rp 160.000.