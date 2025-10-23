Wahana Kenalkan Honda ADV160 kepada Publik Jakarta-Tangerang, Ada Promo Spesial

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Wahana Makmur Sejati (WMS) selaku main dealer sepeda motor Honda memperkenalkan Honda ADV160 di Wahana Artha Group, Jakarta Pusat, Selasa (22/10).

Kehadiran skutik terbaru itu menjadi tonggak penting bagi WMS karena bisa memperkenalkan ADV160 kepada masyarakat di area Jakarta - Tangerang.



Division Head of Sales PT Wahana Makmur Sejati, Olivia Widyasuwita Honda ADV160 akan mampu memberikan sensasi baru bagi para pencinta petualangan urban.

Skutik tersebut hadir agar konsumen memiliki lebih banyak pilihan sesuai karakter dan kebutuhan berkendara mereka.

"Kami yakin kehadiran fitur konektivitas ini akan menjawab kebutuhan pengendara modern yang tidak hanya menginginkan performa, tetapi juga kemudahan serta kebanggaan dalam berkendara,” ujar Olivia Widyasuwita seusai melakukan peluncuran ADV160, Selasa.

Mengusung “The SUV Pride”, Honda ADV160 memadukan tampilan gagah, posisi berkendara nyaman, dan kemampuan adaptif terhadap berbagai kondisi jalan.

Honda ADV160 diharapkan mampu memperluas jangkauan pengguna motor petualang yang mencari keseimbangan antara gaya hidup modern, kenyamanan harian, serta ketangguhan menghadapi berbagai kondisi jalan.



Dari sisi tampilan, kesan gagah dan tangguh diperkuat melalui warna yang mencerminkan karakter kuat masing-masing tipe.

Tipe CBS, pilihannya Glossy Black, Glossy White, dan Matte Red.

Sementara tipe ABS tampil lebih tangguh dengan warna Matte Black, Matte Brown, dan Matte Green (baru) yang dipadukan emblem 3D berwarna.