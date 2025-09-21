Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wahyu Adiartono Jadi Ketum Ikatan Asesor Profesional Indonesia 2025-2030

Minggu, 21 September 2025 – 12:38 WIB
Ikatan Asesor Profesional Indonesia (IASPRO) menetapkan Ir. Wahyu Adiartono, MBA., PhD sebagai ketua umum terpilih untuk periode 2025-2030 pada Musyawarah Nasional (Munas) II. Foto dok. IASPRO

jpnn.com - JAKARTA - Ikatan Asesor Profesional Indonesia (IASPRO) menetapkan Wahyu Adiartono sebagai ketua umum terpilih untuk periode 2025-2030 dalam Musyawarah Nasional (Munas) II.

IASPRO adalah organisasi profesi yang berkomitmen pada pengembangan dan peningkatan kualitas asesor di Indonesia.

"IASPRO akan terus memberikan dampak nyata bagi ekosistem sertifikasi kompetensi di Indonesia dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan," kata Wahyu Adiartono dalam sambutannya di Jakarta, Sabtu (20/9).

Wahyu optimistis bisa mengembangkan pembinaan asesor secara merata melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang saat ini tersebar di 16 provinsi di Indonesia. 

Program ini bertujuan mengatasi penyebaran asesor kompetensi yang belum merata, dari total 81.573 asesor tersertifikasi BNSP, mayoritas masih terkonsentrasi di beberapa wilayah.

"Kerja sama dengan Perkumpulan Master Asesor Indonesia juga akan terus diperkuat untuk menjaga kualitas sistem sertifikasi nasional dalam upaya mewujudkan Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Ulfah Mashfufa menyebutkan bahwa tantangan utama pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional adalah memastikan pelayanan sertifikasi mudah diakses oleh masyarakat dan menjaga mutu sertifikasi.

Dia berharap para asesor profesional dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas pengelolaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan berkontribusi nyata terhadap daya saing sumber daya manusia (SDM) global.

Wahyu Adiartono didapuk sebagai Ketum Ikatan Asesor Profesional Indonesia setelah melalui proses musyawarah nasional pada 20 Juni 2025

