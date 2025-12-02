Wajah 8 Pelaku Penganiayaan Mahasiswa di Bali

Kamis, 11 Desember 2025 – 04:00 WIB

jpnn.com, KUTA - Mahasiswa berinisial YSBA (23) dianiaya di depan sebuah ruko di Jalan Dewi Sri No. 23, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Polisi bergerak cepat dan menangkap delapan orang pelaku.

"Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Kuta dan menjalani pemeriksaan intensif," kata Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra di Badung, Rabu (10/12).

Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan belum menetapkan status terhadap delapan orang tersebut.

Identitas dari terduga pelaku pun belum diungkap pihak kepolisian.

Agus menjelaskan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Dewi Sri No. 23, Legian, Kuta, Badung.

Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda tersebut terekam kamera CCTV dan viral di beberapa platform media sosial di Bali.

Dalam rekaman video yang beredar, ada 15 orang yang melakukan penyerangan terhadap dua orang mahasiswa tanpa diketahuinya alasannya.