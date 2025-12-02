Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Wajah 8 Pelaku Penganiayaan Mahasiswa di Bali

Kamis, 11 Desember 2025 – 04:00 WIB
Wajah 8 Pelaku Penganiayaan Mahasiswa di Bali - JPNN.COM
Polisi menunjukkan wajah terduga pelaku penganiayaan terhadap seorang mahasiswa saat diamankan di Polsek Kuta, Badung, Bali, Rabu (10/12/2025). ANTARA/HO-Humas Polresta Denpasar

jpnn.com, KUTA - Mahasiswa berinisial YSBA (23) dianiaya di depan sebuah ruko di Jalan Dewi Sri No. 23, Legian, Kuta, Kabupaten Badung, Bali.

Polisi bergerak cepat dan menangkap delapan orang pelaku.

"Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Kuta dan menjalani pemeriksaan intensif," kata Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra di Badung, Rabu (10/12).

Baca Juga:

Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan belum menetapkan status terhadap delapan orang tersebut.

Identitas dari terduga pelaku pun belum diungkap pihak kepolisian.

Agus menjelaskan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Dewi Sri No. 23, Legian, Kuta, Badung.

Baca Juga:

Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda tersebut terekam kamera CCTV dan viral di beberapa platform media sosial di Bali.

Dalam rekaman video yang beredar, ada 15 orang yang melakukan penyerangan terhadap dua orang mahasiswa tanpa diketahuinya alasannya.

Seorang mahasiswa dianiaya di Kuta, Bali. Penganiayaan ini terekam CCTV dan viral di beberapa platform media sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bali  Mahasiswa  penganiayaan  Kuta 
BERITA BALI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp