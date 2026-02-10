Close Banner Apps JPNN.com
Wajah Baru Bursa Capres 2029: Selain Sjafrie & Purbaya, Ada Sherly Tjoanda

Selasa, 10 Februari 2026 – 07:38 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Ricardo

jpnn.com - Lembaga survei Indonesian Public Institute (IPI) dalam riset terbarunya menunjukkan sejumlah wajah baru yang masuk dalam bursa bakal calon presiden (capres) 2029.

Beberapa wajah baru yang muncul, antara lain Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga beberapa kepala daerah.

Wajah Baru Bursa Capres 2029: Selain Sjafrie &amp; Purbaya, Ada Sherly TjoandaGubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos (kanan), Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem (kiri), memberi keterangan kepada media usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (7/10/2025). ANTARA/Harianto

Peneliti IPI Abdan Sakura menjelaskan munculnya wajah-wajah baru tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor yang memengaruhi elektabilitas mereka, seperti kepemimpinan, ketokohan, rekam jejak, publikasi media, integritas, visi-misi dan program kerja.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (10/2/2026), Abdan mencontohkan empat indikator yang memperkuat elektabilitas Sjafrie, yakni kepemimpinan dan ketokohannya pada angka 44 persen, rekam jejak kepemimpinan 17 persen, rekomendasi lingkungan dan media 12 persen, serta integritas 10 persen.

Hal serupa juga terekam pada sejumlah kepala daerah, antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Tokoh-tokoh seperti Pramono Anung, Dedi Mulyadi, dan Sjafrie tampil sebagai figur potensial yang memperoleh penilaian kelayakan cukup kuat, meski belum sepenuhnya terkonversi menjadi dukungan elektoral," ujar Abdan.

Celah itu menurutnya yang membuka ruang bagi dinamika politik baru, terutama jika terjadi krisis, perubahan peta koalisi, atau absennya "pemain utama".

Hasil survei IPI memunculkan sejumlah wajah baru dalam bursa Capres 2029. Ada Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menkeu Purbaya hingga Sherly Tjoanda.

