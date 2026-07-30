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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Wajah Baru di Sesi Latihan Persib, Mariano Peralta Sudah Bergabung

Kamis, 30 Juli 2026 – 17:23 WIB
Wajah Baru di Sesi Latihan Persib, Mariano Peralta Sudah Bergabung - JPNN.COM
Mariano Peralta (kanan) menjalani latihan perdana dengan Persib Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (30/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com, BANDUNG - Mariano Peralta akhirnya menjalani latihan perdananya bersama Persib Bandung.

Pemain terbaik Super League 2025/26 itu mengikuti sesi official training Maung Bandung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (30/7/2027).

Kehadiran Peralta menjadi perhatian dalam sesi latihan tersebut.

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Gelandang asal Argentina itu sudah berada di lapangan sejak awal latihan dan mengikuti seluruh rangkaian program yang diberikan tim pelatih.

Peralta tampak mulai membangun chemistry dengan rekan-rekan barunya.

Ia beberapa kali terlihat berbincang dengan pemain lain, ikut dalam latihan penguasaan bola, hingga berbaur tanpa kesulitan dengan skuad Persib yang tengah bersiap menjalani pertandingan penentuan menuju semifinal Piala Presiden 2026.

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Latihan perdana ini menjadi langkah awal Peralta setelah tiba di Indonesia pada Senin (28/7) malam.

Sebelumnya, dia sempat hadir di Stadion Si Jalak Harupat untuk menyaksikan langsung kemenangan Persib 1-0 atas DPMM FC dari tribun VVIP.

Winger anyar Mariano Peralta sudah menjalani latihan perdana dengan Persib Bandung. Langsung berbaur dengan rekan-rekannya.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Mariano Peralta  Liga 1  Super League 
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