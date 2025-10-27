Wajah Baru M Bloc Space

jpnn.com, JAKARTA - M Bloc Space terus membuktikan konsistensi sebagai pionir placemaking dan kawasan kreatif sejak berkiprah 6 tahun lalu.

Terbaru, M Bloc Space kini meluncurkan wajah baru melalui acara Grand Launching New Face of M Bloc Space yang digelar di M Bloc Live House, Blok M, Jakarta Selatan pada Senin (27/10).

Mengusung kembali tema 'Semua Kembali ke Blok M' yang pertama kali digunakan saat pembukaan M Bloc Space pada 26 September 2019, tema ini menegaskan kembali komitmen M Bloc dalam menghidupkan semangat kawasan Blok M sebagai pusat kegiatan, kreativitas dan budaya populer generasi muda, khususnya Gen Z.

Sejak awal 2025, M Bloc Space menjalani serangkaian proses renovasi dan beautifikasi besar-besaran yang menandai langkah baru dalam evolusinya sebagai destinasi kreatif urban terdepan di Jakarta.

Transformasi tersebut meliputi, Perombakan total area lobby utama agar lebih luas, modern, fungsional dan ramah pengunjung, termasuk penyandang disabilitas.

Selanjutnya Pembuatan mushola dan toilet umum yang baru di area belakang, Renovasi atap terhadap deretan shophouse dan tenant eksisting, memberikan tampilan lebih segar dan terintegrasi secara visual.

Revitalisasi atap, lantai dan bangunan M Bloc Live House dan Creative Hall (Melting Pop), meningkatkan kualitas akustik, pencahayaan dan kenyamanan bagi konser serta berbagai event komunitas.

Pemasangan kanopi pedestrian sisi selatan dan utara hingga wandelgang di area belakang yang memperkuat pengalaman ruang publik yang teduh, aman dan inklusif.